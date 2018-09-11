11 Сентября 2018
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Армия и ВПК Свердловская область

Скандал перед слетом "Юнармии" на Среднем Урале: чиновники "склоняют" общественников именем Шойгу?

В Свердловской области готовятся утвердить руководителя регионального штаба детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия". Организация создана в 2016 году по прямой инициативе Министерства обороны России и его главы Сергея Шойгу, в нее принимают детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет включительно. При этом движение является общественным объединением, а не государственной организацией.

Как сообщало Накануне.RU, региональные органы власти рекомендовали на эту должность руководителя Екатеринбургского штаба "Юнармии" Дмитрия Ермакова. Впрочем, рекомендация эта для многих общественных структур оказывается слишком уж настойчивой.

В СМИ "утекла" аудиозапись расширенного совещания представителей органов по делам молодежи муниципальных образований Свердловской области, состоявшегося 30 августа.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, судя по этой записи, которую приводят "Вечерние ведомости", заявила, что министр обороны Шойгу проводил селектор по вопросам юнармейского движения в регионе, и там якобы было сказано о не совсем хорошей позиции Свердловской области по реализации направления.

Также, насколько можно судить по аудио, муниципалитеты, в которых есть юнармейское движение, были проинформированы, что должны присутствовать на слете 12 сентября. При этом была названа "рекомендуемая" кандидатура. "Я прошу проговорить это с вашими руководителями клубов, с теми, кто поедет, через ваши военкоматы, которые будут также высылать приглашения на этот слет, что кандидатура, которая поддерживается областью, уже обозначена", - говорит голос Глацких на записи. Также, судя по сказанному, "максимум, что сейчас нужно, - это проговорить с руководителями штабов, что 12 числа нужно проголосовать за того, кого нужно".

Возможно, Екатеринбургский штаб во главе с Ермаковым и правда отлично себя зарекомендовал и показывает хорошие результаты, однако если это так, не очень понятна настойчивость Глацких. Тем более, что законом о госслужбе не предусмотрено назначение чиновником руководителя какой-либо НКО, как и вмешательство в деятельность общественных объединений.

Кроме того, как стало известно, в преддверии слета в местные штабы "Юнармии" звонят сотрудники департамента молодежной политики Свердловской области и сотрудники регионального военкомата, причем в рабочее время, чтобы "собрать явку". В пресс-службе ЦВО не увидели в этом ничего странного, так как одно из направлений деятельности военного комиссариата - работа с допризывной молодежью. Мнение департамента Глацких в материалах СМИ не приводится (в департамент информационной политики губернатора был отправлен запрос), однако мы готовы его разместить в случае получения. И. о. начальник регионального штаба Юнармии Алексей Федоров заявил о том, что их "склоняют" к проведению мероприятия 12 сентября, что он оценивает как нарушение ФЗ "Об общественных организациях". По его словам, слет участников "Юнармии" по выборам нового начальника штаба планировался на 30 октября.


Теги: юнармия, Ольга Глацких, Алексей Федоров



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Скандал перед слетом "Юнармии" на Среднем Урале: чиновники "склоняют" общественников именем Шойгу?

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