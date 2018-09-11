Политолог: "У Тунгусова почти не осталось механизмов, обеспечивающих контроль над Екатеринбургом"

Политическая судьба опального экс-вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, считавшегося "теневой хозяин мэрии" Екатеринбурга, с прошлой недели стала предметом для активного обсуждения. Есть мнение, что бывший ответственный за внутреннюю политику Среднего Урала может бросить все свои ресурсы и продолжить сражение за контроль над городским парламентом. Политологи в комментарии Накануне.RU, впрочем, менее оптимистично оценили шансы Тунгусова на получение такого контроля.

Так, гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов считает, что бывший вице-губернатор региона оказался в откровенно слабой ситуации, и в его руках практически не осталось механизмов, способных ее изменить.

"Трудно оценить, какая часть механизмов, которые ранее обеспечили его автономизацию и контроль над городом, сегодня работает. Непонятно, какая часть гордумы лояльна Тунгусову. Скорее всего, очень незначительная. Городская администрация выходит из-под его контроля с кандидатурой Высокинского. Трудно определить, какой контроль будет над финансовыми потоками. И, очевидно, потеряны механизмы влияния на оппозицию, которые он раньше очень эффективно использовал. Сегодня он в ситуации откровенно слабой. Все ожидают, какие ходы он будет делать. Но проблема в том, что ему практически нечем их делать", - прокомментировал он Накануне.RU.

В настоящее время, по мнению политолога, можно говорить о том, что глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, приняв решение об отставке своего подчиненного, практически обеспечил контроль над городом. "Куйвашев принял решение не просто откровенное, последовательное, но и демонстративное. В этой демонстративности был вызов Тунгусову. Как показывают результаты выборов, Куйвашев, как минимум, смог обеспечить условия для того, чтобы единый день голосования прошел в его интересах. Вокруг Куйвашева сложилась элитная коалиция, в которой практически не представлены интересы Тунгусова", - пояснил Орлов.

Нынешнее положение бывшего вице-губернатора он оценил, как попытку сохранить "хорошую мину при плохой игре". "Тунгусов заявляет, что у него есть некая коалиция депутатов в городской думе Екатеринбурга, но не называет имен… Но определить тех депутатов, которые лояльны к нему, трудно. Он пересел, как рассказывают, в "серый" дом снова, что также было поводом для недовольства губернатора, но пересесть - не значит обеспечить контроль", - сказал гендиректор АПЭК.

При этом он считает преждевременными прогнозы о том, что политическая карьера Тунгусова закончена. "Но то, что у него ресурсов откровенно меньше, это заметно", - добавил Орлов.

Политолог Максим Жаров в свою очередь предположил, что Тунгусов в определенных обстоятельствах может состояться, как самостоятельный политик федерального уровня. "В Госдуме сейчас есть ряд депутатов, которые начинали примерно с таких же игр. Если этот конфликт в рамках обычных бюрократических процедур и законодательства будет разрешен, перспективы у него есть. Но не хотелось бы, чтобы этот конфликт выражался в судебных разбирательствах, в том числе по итогам этих выборов, ведь выборы в гордуму Екатеринбурга были очень грязные", - выразил мнение он.

Конфликт Куйвашева с Тунгусовым высветил, на его взгляд, серьезную проблему управляемости выборов Центром. "Когда человек, который отвечает за внутреннюю политику в регионе, начинает самостоятельно выстраивать коалиции - это тревожный симптом… Когда идет потеря управляемости этого процесса, когда идут внутриэлитные войны "стенка на стенку" с применением черных технологий, журналистов, когда это выходит на федеральный уровень, и когда с федерального уровня начинают работать контр-кампании против этого вице-губернатора, - это серьезный симптом недостатка внимания Центра к вице-главам регионов по внутренней политике", - отметил политолог.

Он добавил, что Кремль сегодня уделяет большое внимание обучению вице-губернаторов по внутренней политике. При этом, по его мнению, это обучение нельзя считать достаточным. "Это обучение должно предупреждать такие конфликты, особенно в открытой фазе, когда речь идет не только о работе на победу списка "Единой России", а о том, что кто-то начинает вкладываться в партии со стороны оппозиции", - подчеркнул Жаров. Он также добавил, что подобные процессы, впрочем, идут и в других регионах, однако в Екатеринбурге этот процесс стал открытым.

Напомним, о сокращении должности Тунгусова стало известно 7 сентября. Он работал в администрации губернатора с 2016 года, курировал внутриполитический блок и отвечал за выборы. Характерно, что отставка состоялась за два дня до выборов в Екатеринбургскую городскую думу.