"Лучше не трогать, чем позориться". Российские журналисты в Челябинске обсудили совершенствование закона о СМИ

"Фейковые" новости, "кликбейт" и проблемы законодательного регулирования СМИ обсудили сегодня в Челябинске на V Всероссийском форуме региональных СМИ "Траектория смысла". В ходе пленарной сессии журналисты пожаловались на недавние задержания на несанкционированных митингах и задались вопросам о необходимости изменения закона о СМИ, в части усиления ответственности со стороны государственных органов перед журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению депутата Госдумы Антона Горелкина, взаимоотношения законодательно урегулированы, прописаны и ответственность государства, и статус журналиста. "Нам просто всем нужно соблюдать то, что очерчено законодательством", - призвал он.

В целом по стране было задержано порядка 20 журналистов. Сейчас по каждому конкретному случаю проводится служебное расследования. Журналистов призвали "не бежать в перед паровоза". "Посмотрим какая будет оценка по каждой ситуации, тогда мы сделаем выводы", - отметили на форуме.

Говоря о законе о СМИ, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин озвучил позицию ведомства – "лучше ничего не трогать".

"Мы абсолютно уверены, что попытка усовершенствовать закон о СМИ сделает его хуже. В этом случае мы, к сожалению, далеко не оптимисты", - заявил он.

Волин напомнил о законе о регистрации блогеров, который пришлось "хоронить", поскольку за время его существования зарегистрирован только один блогер, или о популярном мессенджере, который пытаются блокировать.

"Мы считаем, что лучше не трогать, чем позориться. И еще одна вещь, которая принципиально важна – у нас скорость развития технологических решений значительно опережает скорость нормотворчества. И поэтому, когда мы пытаемся все детально прописать до мелочей, мы сами себя обрекаем на то, что мы, конечно, расписание для поезда составим, но только поезд уже ушел. Должна быть рамочность – законы должны описывать общие конструкции и не пытаться все регулировать до самых мелочей", - отметил он.

Журналистам на форуме рассказали о падении доверия к СМИ и призвали отказаться от "кликбейта" и "фейковых новостей", и больше думать о своей аудитории, чтобы доставлять читателю удовольствие и при этом его не обманывать.

"Доверие к медиа падает достаточно быстро. Если говорить о данных Левада-центр, 61% россиян не доверяет медиа. Мы в этом смысле неуникальны, в США с 1997 по 2016 гг. количество людей, которые читают медиа сократилось в 1,5 раза, только треть американцев доверяют своим СМИ, это еще не плохой показатель. Исследования медиапотребителей девяти стран, включая Австралию и США, показали, что всего 40% респондентов считают, что журналисты хорошо справляются со своими обязанностями по подготовке информации для потребителя. Чего им не хватает? Они говорят о предвзятости, недостаточности профессионализма и конечно же то, что относится к категории "fake news" и "кликбейт", - говорит вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Олег Полетаев.

По его словам, "кликбейт" вызывает разочарование у каждого пятого медиапотребителя. "Проблема стала настолько масштабной, что ее невозможно не замечать. За последние четыре года "кликбейт" очень сильно поразил российское ТВ и российский Интернет", - подчеркнул он.

Человек научился распознавать "кликбейт", поэтом уходит от СМИ в агрегаты и соцсети. По мнению эксперта, чтобы этого избежать, сохранить трафик и не игнорировать значимость аудитории, нужно ей подыгрывать. "Чем короче, чем проще употребить, тем лучше, но необходима еще сервировка, чтобы материал можно было потребить с удовольствием. Третий момент связан с разнообразием", - объяснил он.

Другая проблема – это "фейковые новости". Как говорит главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, ошибки бывают у всех, главное их быстро исправить, в свою очередь фейковые новости — это умышленное искажение для достижения какой-то цели.

Эксперты уверены, "фейковых новостей" будет только больше.

"От этого никуда не деться, и единственный способ готовить людей к умению правильно воспринимать "фейковые новости". Нам вообще нужны скептики, потому что человек может принять осознанный выбор, только когда он скептик. Воспитание скептицизма в российских гражданах — это сегодня лучшая прививка от возможности ими манипулировать", - считает Алексей Волин.

Для Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ факторами "фейковой новости" являются наличие умысла и наступление последствий, и как отмечают в ведомстве только при наличии этих факторов необходимо привлекать к ответственности.

"Мы считаем, что к ответственности могут привлекаться редакции, издания или человек при условии, если их действия нарушают закон и это делается сознательно и имеет своей задачей получение какого-то результата. Сегодня, к сожалению, встречаются попытки наказать за ошибку и трактовать ошибку, как основу для принятия дальнейших репрессивных решений", - говорит Волин.

Высказался он и против идеи в обязательном порядке объединить все СМИ в саморегулирующую организацию, которая бы вырабатывала правила индустрии.

"Могу сказать, что позиция министерства следующая, мы никогда не поддержим идею обязательной саморегулирующей организации, если СМИ хотят они могут это сделать добровольно, но загонять людей палкой, это точно не наш метод", - заверил он.