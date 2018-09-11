США намерены обвинить Россию в акустических атаках на Кубе и в Китае?

Главным подозреваемым по обвинениям в "акустических атаках" в Китае и на Кубе Вашингтон намерен сделать Россию.

Американские СМИ сообщают, что сотрудникам ФБР и ЦРУ якобы удалось перехватить сообщения, доказывающие причастность Москвы к этому. Однако, как передаёт Infox, имеющихся улик недостаточно для предъявления официальных обвинений. Вместе с тем, американцы больше не обвиняют в этом правительство Кубы.

Напомним, на странные шумы и связанное с ними недомогание пожаловались сотрудники американского Генконсульства в Гуанчжоу, Китай тогда высказал готовность участвовать в расследовании инцидента, однако никаких следов акустических атак обнаружено не было.