11 Сентября 2018
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Политика За рубежом

США намерены обвинить Россию в акустических атаках на Кубе и в Китае?

Главным подозреваемым по обвинениям в "акустических атаках" в Китае и на Кубе Вашингтон намерен сделать Россию.

Американские СМИ сообщают, что сотрудникам ФБР и ЦРУ якобы удалось перехватить сообщения, доказывающие причастность Москвы к этому. Однако, как передаёт Infox, имеющихся улик недостаточно для предъявления официальных обвинений. Вместе с тем, американцы больше не обвиняют в этом правительство Кубы.

Напомним, на странные шумы и связанное с ними недомогание пожаловались сотрудники американского Генконсульства в Гуанчжоу, Китай тогда высказал готовность участвовать в расследовании инцидента, однако никаких следов акустических атак обнаружено не было.


Теги: США, акустические атаки



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США намерены обвинить Россию в акустических атаках на Кубе и в Китае?

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