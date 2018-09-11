Чистый отток капитала из России вырос в 2,8 раза
Чистый отток капитала из России за восемь месяце 2018 г. составил 26,5 млрд. Показатель увеличился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., следует из данных Центробанка.
В июле ЦБ также фиксировал увеличение темпов вывоза капитала - показатель превышал цифры 2017 г. в 2,5 раза.
В январе - августе 2017 г. отток составил 9,6 млрд.
Как сообщало Накануне.RU, во втором квартале 2018 г. вывоз капитала из России частным сектором был "околонулевым".