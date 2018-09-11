11 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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Политика В России

Чистый отток капитала из России вырос в 2,8 раза

Чистый отток капитала из России за восемь месяце 2018 г. составил 26,5 млрд. Показатель увеличился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., следует из данных Центробанка.

В июле ЦБ также фиксировал увеличение темпов вывоза капитала - показатель превышал цифры 2017 г. в 2,5 раза.

В январе - августе 2017 г. отток составил 9,6 млрд.

Как сообщало Накануне.RU, во втором квартале 2018 г. вывоз капитала из России частным сектором был "околонулевым".


Теги: отток капитала, вывоз капитала,



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Чистый отток капитала из России вырос в 2,8 раза

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