11 Сентября 2018
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Политика Свердловская область

"Ничего неожиданного". Куйвашев попросил поддержать Высокинского и пообещал денег на метро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с депутатами думы Екатеринбурга от "Единой России": встреча прошла за закрытыми для СМИ дверями, но каких-либо неожиданных заявлений на ней не прозвучало.

Об этом Накануне.RU рассказал участник мероприятия Игорь Володин - депутат гордумы, избранный по одномандатному округу № 14 Екатеринбурга.

"Встреча прошла конструктивно, губернатор обратился с просьбой поддержать на выборах главы Екатеринбурга кандидатуру Александра Геннадьевича Высокинского, - пояснил депутат-"единоросс". – Радует, что в областном центре [по словам Куйвашева] продолжится финансирование метро, что есть основания рассчитывать на положительное решение о проведении в нашем городе ЭКСПО-2025".

То, что глава региона сегодня не пригласил на встречу народных избранников Екатеринбурга, а официально поздравил в своей резиденции только депутатов - представителей малых городов, победивших на выборах 9 сентября, Володин считает нормальным: "Нам не принципиально, наоборот, все довольны - посидели, поговорили, пообщались".


Теги: Евгений Куйвашев, дума Екатеринбурга, депутат, Игорь Володин



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"Ничего неожиданного". Куйвашев попросил поддержать Высокинского и пообещал денег на метро

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