В администрацию южноуральского города с обысками нагрянули силовики

В администрацию Троицка утром 11 сентября пришли с обысками представители правоохранительных структур, об этом Накануне.RU сообщила помощница главы Троицка Екатерина Брунцова.

Она отметила, что силовики нагрянули около 9.00. Все мероприятия закончились уже к обеду.

По ее словам, обыски проводились в трех управлениях Троицка - по капитальному строительству, муниципальной собственности и финансам.

Пока ни полиция, ни СК региона официальных комментариев не дают.