Написавший завещание Сенцов не отказывается от питательной смеси

Отбывающий в ямальской колонии 20-летний срок украинский режиссер Олег Сенцов, который написал завещание на свое творчество, находится в удовлетворительном состоянии и получает необходимое питание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления ФСИН.

Сейчас его состояние – удовлетворительное. Отказа от терапии и медицинской помощи не было. За состоянием Сенцова постоянно следят, и если ему станет хуже, его сразу отправят в больницу. 5 сентября с заключенным пообщался уполномоченный по правам человека в округе Анатолий Сак. Жалоб не поступало.

Напомним, Сенцов получил 20 лет колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году. Сегодня стало известно о том, что он написал завещание на свое творчество. Голодающий осужденный в письме двоюродной сестре добавил, что "ко всем старым "спецэффектам" добавилась гипоксия – нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют".