Самозанятых россиян освободят от обязательных пенсионных взносов

Федеральная налоговая служба определилась с основными параметрами налогового режима для самозанятых.

По словам главы ведомства Михаила Мишустина, налоговая ставка составит 4%, в нее будет входить взнос по ОМС.

При этом российские власти не планируют делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд. Без взносов за ними сохраняется право на социальную пенсию, сообщает "Газета.ру".

Напомним, предполагалось, что россияне, работающие на себя, будут обязаны отчислять взносы в Пенсионный фонд и ФОМС.

Накануне.RU ранее сообщало, что уже с 2019 года доходы самозанятых россиян могут обложить налогом.

Позже стало известно, что пилотный проект для самозанятых с 1 января 2019 года на полгода запустят в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. При этом ФНС подготовила проект специального мобильного приложения, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи без отчетности и справок.