Экс-помощник участника "Рыбкагейта" Приходько стал зампредом правления НОВАТЭКа

СМИ сообщили, что экс-помощник заместителя руководителя аппарата Правительства России Сергея Приходько Эдуард Гудков стал заместителем председателя правления крупнейшей частной газовой компании НОВАТЭК.

Данное назначение РБК подтвердили источник, близкий к компании, и знакомый Гудкова. Издание сообщает, что на новую работу он вышел 10 сентября.

В аппарате Правительства Гудков курировал законопроектную деятельность и юридическую экспертизу нормативно-правовых актов. В НОВАТЭКе он будет отвечать за связи с госорганами (GR) и таким образом заменит Дениса Храмова, который после трех лет работы в НОВАТЭКе в июне 2018 года вернулся в Минприроды.

Что касается Приходько, он в разное время работал помощником президента, заместителем руководителя аппарата Правительства. Последние пять лет возглавлял аппарат Правительства, но в мае 2018 года уступил этот пост помощнику президента Константину Чуйченко, а сам стал первым замом руководителя аппарата.

Напомним, ранее Приходько засветился в скандале, получившем название "Рыбкагейт".