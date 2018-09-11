11 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Вслед за "Авророй" элитарии поглумились над...

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Экономика Ямало-Ненецкий АО В России

Экс-помощник участника "Рыбкагейта" Приходько стал зампредом правления НОВАТЭКа

СМИ сообщили, что экс-помощник заместителя руководителя аппарата Правительства России Сергея Приходько Эдуард Гудков стал заместителем председателя правления крупнейшей частной газовой компании НОВАТЭК.
Читайте также:

Данное назначение РБК подтвердили источник, близкий к компании, и знакомый Гудкова. Издание сообщает, что на новую работу он вышел 10 сентября.

В аппарате Правительства Гудков курировал законопроектную деятельность и юридическую экспертизу нормативно-правовых актов. В НОВАТЭКе он будет отвечать за связи с госорганами (GR) и таким образом заменит Дениса Храмова, который после трех лет работы в НОВАТЭКе в июне 2018 года вернулся в Минприроды.

Что касается Приходько, он в разное время работал помощником президента, заместителем руководителя аппарата Правительства. Последние пять лет возглавлял аппарат Правительства, но в мае 2018 года уступил этот пост помощнику президента Константину Чуйченко, а сам стал первым замом руководителя аппарата.

Напомним, ранее Приходько засветился в скандале, получившем название "Рыбкагейт".


Теги: Приходько, Храмов, назначение



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-помощник участника "Рыбкагейта" Приходько стал зампредом правления НОВАТЭКа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 399

Мнения из сети


Наши спецпроекты