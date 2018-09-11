Остались последние километры. "Газпром" рассказал о завершении строительства "Силы Сибири"

"Газпрому" осталось построить последние 40 км газопровода "Сила Сибири". Об этом рассказала заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

По "Силе Сибири" газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет транспортироваться на Дальний Восток и в Китай по "восточному маршруту". В 2014 г. "Газпром" и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи. Мощность газопровода - 38 млрд куб. м в год., протяженность - 3 тыс. км. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" запланированы на декабрь 2019 г.

По словам Маркелова, из оставшихся 40 км газопровода 8 км труб в районе Нерюнгри можно будет сварить лишь после наступления морозов - маршрут проходит по болотистой местности, сообщает "Интерфакс".