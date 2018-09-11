11 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Вслед за "Авророй" поглумились над "Ленинкой"

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика

Остались последние километры. "Газпром" рассказал о завершении строительства "Силы Сибири"

"Газпрому" осталось построить последние 40 км газопровода "Сила Сибири". Об этом рассказала заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

По "Силе Сибири" газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет транспортироваться на Дальний Восток и в Китай по "восточному маршруту". В 2014 г. "Газпром" и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи. Мощность газопровода - 38 млрд куб. м в год., протяженность - 3 тыс. км. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" запланированы на декабрь 2019 г.

По словам Маркелова, из оставшихся 40 км газопровода 8 км труб в районе Нерюнгри можно будет сварить лишь после наступления морозов - маршрут проходит по болотистой местности, сообщает "Интерфакс".


Теги: Газпром, Сила Сибири, восточный маршрут, поставки газа в Китай



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Остались последние километры. "Газпром" рассказал о завершении строительства "Силы Сибири"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.07.2018 14:24 Мск "Газпром" построил 90,5% "Силы Сибири"
Ранее 18.10.2017 16:03 Мск "Газпром" построил половину первого участка "Силы Сибири"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 401

Мнения из сети


Наши спецпроекты