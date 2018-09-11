11 Сентября 2018
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В Екатеринбурге построят новую школу в Академическом

Глава администрации Екатеринбурга подписал постановление о заключении долгосрочного муниципального контракта на строительство средней общеобразовательной школы на 1200 мест в 26-м квартале Академического планировочного района. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Новый объект будет возведен в рамках реализации муниципальной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Екатеринбурга на 2016 – 2025 годы". Предполагается, что все работы будут завершены до конца 2021 года.

Напомним, что в августе в Академическом торжественно открыли новое здание школы №23, благодаря которому она стала самым крупным образовательным комплексом в Екатеринбурге и во всей Свердловской области.

Отметим, что в уральской столице существует проблема нехватки мест в школах, в этом году в школы Екатеринбурга приняли 19,5 тыс. первоклассников, это на 5% больше, чем в прошлом. Кроме того, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 2025 году все школьники в России должны учиться только в первую смену, это планируется сделать за счет реконструкции и строительства новых зданий.


Теги: новая школа, строительство, школьники, Александр Якоб



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В Екатеринбурге построят новую школу в Академическом

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