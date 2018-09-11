Один из напавших на пермскую школу подростков признан невменяемым

Закончилась экспертиза в отношении одного из подростков, напавших на пермскую школу №127, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее результатам он признан невменяемым. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, ее слова приводит РИА Новости. По второму нападавшему состоится суд, тогда станет ясно, как оцениваются его действия.

Как сообщало Накануне.RU, 15 января двое вооруженных ножами подростков напали на учеников. Учительница Наталья Шагулина приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ран. Президент наградил ее медалью "За отвагу". Реабилитация самого "тяжелого" из пострадавших займет не один год. Одного из нападавших летом отправили на экспертизу в психбольницу.