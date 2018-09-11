СМИ: В "деле Скрипалей" появился завербованный российский дипломат Аполлон

Британское издание Daily Express со ссылкой на анонимный источник в разведке королевства сообщило, что выявить и опознать прибывших в Великобританию якобы для отравления Скрипалей россиян помог завербованный Лондоном и вывезенный из Рима российский дипломат.

По данным издания, информатор проходит под кодовым именем Аполлон.

Ранее СМИ сообщили, что в "деле Скрипалей" фигурируют еще четверо подозреваемых из России, они якобы входили в состав "группы убийц", известной в России под кодовым именем "Чистильщики".

Всего в группу входило шесть человек, среди которых - Александр Петров и Руслан Боширов - их британские власти ранее обвинили в покушении на Скрипалей.

Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами ГРУ.