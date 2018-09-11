За "большой энтузиазм"? Захарова выдавливают из горизбиркома и "грозят" ликвидацией"

Правительство Свердловской области может обсудить вариант реформации городской избирательной комиссии. Информация о том, что областной избирком может взять под свой контроль горизбирком, появилась в некоторых СМИ. По мнению главы избиркома уральской столицы Ильи Захарова, при таком сценарии придётся внести изменения в Устав города, но сам называет всё слухами.

По мнению замруководителя администрации губернатора Вадима Дубичева, сейчас такая процедура невозможна с юридической точки зрения.

"У правительства на этот счёт нет никакой точки зрения, потому что это не более, чем слухи, а мы их не комментируем", - сообщил он корреспонденту Накануне.RU и посоветовал обратиться в избиркомы.

Глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров рассказал, если рассматривать такой вариант реформы, то придётся изменить Устав Екатеринбурга.

"Это две самостоятельных структуры, но можно просчитать несколько вариантов: первый - муниципальная избирательная комиссия остаётся в качестве юридического лица и продолжает работу дальше, второй - эта же комиссия может быть лишена статуса юридического лица, и тогда она будет в этом же составе собираться только на выборы. Например, моя трудовая книжка находится в городском избиркоме, поэтому мы тут работает на постоянной основе, а если лишить комиссию статуса юридического лица, то мы будет собираться только во время каких-то муниципальных выборов", - пояснил Захаров.



Илья Захаров

Он также добавил, что можно просто ликвидировать муниципальный избирком - тем самым убрать в Уставе города статью, а полномочия возложить на одну из семи территориальных комиссий. Однако в первую очередь нужно внести изменения в Устав, чтобы в принципе рассматривать какие-то из этих вариантов, которые озвучил Захаров, а для этого нужно 2/3 депутатов.

"Не думаю, что первым решением в городской думе Екатеринбурга будет ликвидация избирательной комиссии. Это не самый горящий вопрос. Кто-то умышленно пустил слух, чтобы на нервы покапать, но я спокоен", - добавил он.

Захаров, по мнению администрации города, перестал быть в их команде - "не вовремя поднял руку" во время отбора кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Глава горизбиркома входил в комиссию, которая проводила собеседования и рекомендовала того или иного человека на пост мэра. Захаров решил поддержать вице-губернатора Александр Высокинский, а не человека от "серого дома" - вице-мэра Алексея Кожемяко.

После этого чиновники начали отбирать у Захарова кабинет для проведения брифинга и отключать этаж избирательной комиссии и личный телефон от сети Интернет. В этом деле уже начали разбираться сотрудники ФСБ.

"На меня никак не повлияло, может думают, что мне сделали больно, но я спокойно продолжаю работать. У меня есть своя команда в лице членов комиссии, аппарата и те же представители областной власти", - добавил Захаров.

А политолог, руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин уверен, что "бойкот" мэрии был завершающим аккордом.

"Видимо, Захаров предусмотрел возможную реорганизацию и сделал для себя правильные выводы относительно того, что перспектив его должности, наверное, нет. Я думаю, что в связи с этими перспективами, он сделал выбор в пользу работы в областной избирательной комиссии, видимо, в этом есть какой-то резон. Зачем создавать две структуры, если можно сделать так, чтобы существовала только одна?" - прокомментировал он.

Эксперт также не отрицает, что такое возможно и из-за тесных отношений между городом и областью, которые сложились из-за реализации будущих совместных проектов. Он добавил, что смысл провести такую реорганизацию есть, но уже после выборов главы города, 25 сентября.

"Я не знаю насколько это реально, но такая перспектива существует. Также стоит ожидать изменения в структуре города, но, и, как анонсировал губернатор, будут изменения и в его администрации. Одно уже изменение внесено, как мы знаем, - ликвидирован пост первого заместителя. Я думаю, что это делается для того, чтобы сократить какие-то управленческие звенья", - уточнил политолог.

Что касается работы Захарова на выборах, то, по информации Накануне.RU, Куйвашев оценил "большой энтузиазм" руководителя горизбиркома.

Напомним что Евгений Куйвашев за два дня до выборов отправил в отставку первого замгубернатора – руководителя администрации Владимира Тунгусова, которого принято считать "серым кардиналом" города. День голосования закончился неудовлетворительно для городской команды, которая не смогла "сколотить" большинство в гордуме.