11 Сентября 2018
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Политика Свердловская область

Куйвашев назвал Высокинского кандидатом, достойным стать главой Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал вице-губернатора Александра Высокинского кандидатом, достойным стать главой Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, об этом он заявил 11 сентября на встрече с представителями партии "Единая Россия", избранными в новый созыв гордумы.

"Вы все его прекрасно знаете. Знакомы с опытом его работы. Он, в свою очередь, досконально знает Екатеринбург", - сказал губернатор о Высокинском.

Также Куйвашев отметил, что намерен провести встречи с представителями всех депутатских групп и фракций, которые могут быть сформированы в Екатеринбургской городской думе. Консультации проводятся для выстраивания конструктивного взаимодействия областных и местных властей, определения планов развития столицы региона. По его словам, перед депутатами нового созыва сегодня стоят сложные и интересные задачи. Главная из них - это участие в продвижении российской заявки на ЭКСПО-2025.

Встреча губернатора с избранными депутатами муниципалитетов Свердловской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Также в ходе встречи Евгений Куйвашев заявил о своем намерении продолжить практику назначения представителя губернатора Свердловской области в Екатеринбургской городской думе, как это было в прошлом созыве.

Напомним, ранее глава Среднего Урала принял в своей резиденции депутатов органов местного самоуправления и глав городов, избранных 9 сентября, и напутствовал их на работу.


Теги: Куйвашев, Высокинский, депутаты, Екатеринбург



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Куйвашев назвал Высокинского кандидатом, достойным стать главой Екатеринбурга

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