Директор ульяновской школы, пошедшая против "партии власти, уволена

Сегодня стало известно об увольнении директора ульяновской школы №72.

Людмила Шишкина была уволена по инициативе городского управления образования.

Как сообщало Накануне.RU, директору удалось отстоять школьный пищеблок и не допустить захвата питания в школе фирмами, связанными с местными властями. Кроме того, Людмила Шишкина выдвигалась на выборы в местное заксобрание от КПРФ, однако ей было отказано в регистрации, как считают сами коммунисты, "в результате подделки документов".

Одновременно власти отказывались принимать школу, что поставило под угрозу начало учебного года. Для того, чтобы добиться справедливости, Людмиле Шишкиной пришлось даже прибегнуть к голодовке.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что партия не оставит этого просто так, и призвал учителей и педагогов сказать своё слово, чтобы добиться восстановления директора в должности.