Иерусалимский патриарх поддержал каноническую УПЦ и обвинил Варфоломея в служении глобализации

Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III выступил на стороне канонической УПЦ и назвал претензии патриарха Константинопольского Варфоломея проявлением глобализации. Об этом он заявил на встрече с делегацией УПЦ во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, сообщает официальный сайт Запорожской епархии УПЦ.

По словам патриарха Феофила, давление на УПЦ - это следствие глобализации, которая "имеет своей главной целью прежде всего разрушение Православной Церкви".

"Щупальца глобализации пытаются проникнуть и в Церковное Тело, чтобы его разрушить. Это происходит по всему миру, в том числе и на Украине. Вмешательство политиков в дела Церкви, представителей одной Церкви в дела другой под влиянием политиков – это признаки такого процесса", - подчеркнул предстоятель.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале сентября Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат является главным в православном мире и может вмешиваться в дела всех поместных церквей. После этого он назначил двух своих представителей в Киеве из США и Канады. В ответ УПЦ и РПЦ обвинили Варфоломея в нарушении канонической территории УПЦ и правил Вселенских Соборов и заявили о разрыве в случае самовольного предоставления автокефалии УПЦ.