11 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Вслед за "Авророй" поглумились над "Ленинкой"

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Религия В бывшем СССР За рубежом Украина

Иерусалимский патриарх поддержал каноническую УПЦ и обвинил Варфоломея в служении глобализации

Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III выступил на стороне канонической УПЦ и назвал претензии патриарха Константинопольского Варфоломея проявлением глобализации. Об этом он заявил на встрече с делегацией УПЦ во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, сообщает официальный сайт Запорожской епархии УПЦ.
Читайте также:

По словам патриарха Феофила, давление на УПЦ - это следствие глобализации, которая "имеет своей главной целью прежде всего разрушение Православной Церкви".

"Щупальца глобализации пытаются проникнуть и в Церковное Тело, чтобы его разрушить. Это происходит по всему миру, в том числе и на Украине. Вмешательство политиков в дела Церкви, представителей одной Церкви в дела другой под влиянием политиков – это признаки такого процесса", - подчеркнул предстоятель.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале сентября Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат является главным в православном мире и может вмешиваться в дела всех поместных церквей. После этого он назначил двух своих представителей в Киеве из США и Канады. В ответ УПЦ и РПЦ обвинили Варфоломея в нарушении канонической территории УПЦ и правил Вселенских Соборов и заявили о разрыве в случае самовольного предоставления автокефалии УПЦ.


Теги: Украина, УПЦ, церковь, Иерусалим, православие, глобализация



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Иерусалимский патриарх поддержал каноническую УПЦ и обвинил Варфоломея в служении глобализации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 399

Мнения из сети


Наши спецпроекты