11 Сентября 2018
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Политика Челябинская область

И трех лет не проработал. На Южном Урале уходит в отставку глава Коркинского района

В Челябинской области глава Коркинского района Евгений Валахов, не проработав в должности и трех лет, покидает свой пост.

Данную информацию Накануне.RU подтвердили в приемной главы района, отметив, что заявление еще не подписано губернатором области Борисом Дубровским.

Источники Накануне.RU в правительстве Южного Урала отмечают, что Валахов решил уйти с должности по собственному желанию, однако его попросили покинуть пост после нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Напомним, Валахов был избран на должность главы района в ноябре 2015 года, до этого он работал директором горно-строительного техникума и был депутатом районного собрания.


Теги: Евгений Валахов, увольнение, район, заявление



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И трех лет не проработал. На Южном Урале уходит в отставку глава Коркинского района

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