На Южном Урале в зоопарке "Мишуткин дворик" одно из животных укусило ребенка

Прокуратура нашла множество нарушений в контактном зоопарке "Мишуткин дворик", который располагается на территории "Санатория Урал" в Увельском районе Челябинской области.

Поводом для проведения проверки поступило сообщение женщины, которая сообщила, что в зоопарке одно из животных укусило ее ребенка.

Установлено, что в зоопарке содержатся ослы, собаки, вьетнамские свинки, козы, куры и кролики, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"В деятельности контактного зоопарка выявлены нарушения закона "О ветеринарии" в части проведения вакцинации и кормления животных, ведения ветеринарной документации", - добавили в ведомстве.

Должностному лицу назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.