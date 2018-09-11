11 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

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Дальневосточный ФО

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"ВКонтакте" держится на четвертом месте по популярности на Украине

Социальная сеть "ВКонтакте", запрещенная на Украине с мая 2017 года, по итогам августа текущего года заняла четвертое место среди всех интернет-сайтов. Таковы итоги исследования интернет-аудитории страны, сообщает Интернет-ассоциация Украины.
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Согласно исследованию, первые три места заняли Google, Youtube, Facebook. Среднедневной и среднемесячный охваты украинской аудитори для "ВКонтакте" составили 16% и 32% соответственно. То есть ежедневно пользуется сетью "ВКонтакте" в среднем каждый шестой украинский пользователь.

Также в десятку самых популярных ресурсов вошли запрещенные "Яндекс" и "Одноклассники".

Напомним, 15 мая 2017 года украинский президент Петр Порошенко запретил "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", "Яндекс", "Лабораторию Касперского", "Доктор Веб" и многие другие российские сервисы. После этого он отказался даже рассматривать общественную петицию с требованием снять блокировку.


Теги: Украина, ВКонтакте, интернет



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"ВКонтакте" держится на четвертом месте по популярности на Украине

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