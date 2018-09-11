"ВКонтакте" держится на четвертом месте по популярности на Украине

Социальная сеть "ВКонтакте", запрещенная на Украине с мая 2017 года, по итогам августа текущего года заняла четвертое место среди всех интернет-сайтов. Таковы итоги исследования интернет-аудитории страны, сообщает Интернет-ассоциация Украины.

Согласно исследованию, первые три места заняли Google, Youtube, Facebook. Среднедневной и среднемесячный охваты украинской аудитори для "ВКонтакте" составили 16% и 32% соответственно. То есть ежедневно пользуется сетью "ВКонтакте" в среднем каждый шестой украинский пользователь.

Также в десятку самых популярных ресурсов вошли запрещенные "Яндекс" и "Одноклассники".

Напомним, 15 мая 2017 года украинский президент Петр Порошенко запретил "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", "Яндекс", "Лабораторию Касперского", "Доктор Веб" и многие другие российские сервисы. После этого он отказался даже рассматривать общественную петицию с требованием снять блокировку.