Дизайнеры из России превратят новый iPhone в оберег за 400 тысяч рублей

Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar представил коллекцию дизайнов "Талисман" для нового iPhone Xs.

Ранее СМИ узнали стоимость новых iPhone линейки XS, презентация которых состоится 12 сентября.

Коллекция Caviar посвящена национальным символам и оберегам восьми народностей мира.

Так, например, корпус модели с полумесяцем и звездой украсили 28 бриллиантами, "Инь-Ян" - натуральной кожей, "Ловца снов" - бриллиантом в 0,24 карата.

Их цена варьируется от 269 до 399 тысяч рублей. Все образцы доступны для предзаказа.

Напомним, в 2017 году перед православным праздником Пасхи бренд люксовых смартфонов Caviar выпустил и освятил в церкви золотые iPhone 7. На их корпусе выгравирован текст молитв "Отче наш" и "Спаси и сохрани".