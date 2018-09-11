11 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Вслед за "Авророй" поглумились над "Ленинкой"

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Наука и техника В России

Дизайнеры из России превратят новый iPhone в оберег за 400 тысяч рублей

Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar представил коллекцию дизайнов "Талисман" для нового iPhone Xs.

Ранее СМИ узнали стоимость новых iPhone линейки XS, презентация которых состоится 12 сентября.

Коллекция Caviar посвящена национальным символам и оберегам восьми народностей мира.

Так, например, корпус модели с полумесяцем и звездой украсили 28 бриллиантами, "Инь-Ян" - натуральной кожей, "Ловца снов" - бриллиантом в 0,24 карата.

iPhone Xs(2018)|Фото: caviar-phone.ru

iPhone Xs(2018)|Фото: caviar-phone.ru

Их цена варьируется от 269 до 399 тысяч рублей. Все образцы доступны для предзаказа.

iPhone Xs(2018)|Фото: caviar-phone.ru

Напомним, в 2017 году перед православным праздником Пасхи бренд люксовых смартфонов Caviar выпустил и освятил в церкви золотые iPhone 7. На их корпусе выгравирован текст молитв "Отче наш" и "Спаси и сохрани".


Теги: iPhone XS, талисман, Caviar



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дизайнеры из России превратят новый iPhone в оберег за 400 тысяч рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 399

Мнения из сети


Наши спецпроекты