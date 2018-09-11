11 Сентября 2018
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Экономика В России

"Штрафы в 50 тысяч их не остановят!" Госкомпании предложили наказывать за нарушения в бюджете

Сегодня депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, усиливающий ответственность государственных организаций за нарушение бюджетной и бухгалтерской отчетности. Поправки Правительства классифицируют нарушения и устанавливают наказание за каждый из видов. Не все депутаты сочли инициативу полезной, передает корреспондент Накануне.RU.

В законопроекте Правительства приводится классификация нарушений составления финансовой отчетности в зависимости от существенности искажения ее показателей.

Так, за непредоставление или запоздалое предоставление бюджетной отчетности организациям госсектора будет грозить штраф от 10 до 30 тыс. руб. За предоставление документов с незначительно искаженными показателями – от 1 до 5 тыс. руб., а при значительном искажении – от 10 до 30 тыс. руб.

Грубое искажение отчетности будет караться штрафом от 30 до 50 тыс. руб.

"Принятие законопроекта и реализация его положений позволят установить единые подходы к определению существенности искажения показателей бюджетной, бухгалтерской отчетности, обеспечить представление достоверной бюджетной, бухгалтерской отчетности, снизить риски неэффективных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке.

Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Государственной думе Александр Синенко пояснил, что сейчас ответственность за недостоверную бухгалтерскую отчетность предусмотрена только для органов власти и казенных учреждений.

Депутат Валерий Скруг предположил, что эта мера ударит по реальному сектору экономики.

"Налоговые инспекции имеют право блокировать счета предприятий. Если предприятиям не хватило денег [на штраф], блокируют его миллионы. У нас одно крупное машиностроительное предприятие оштрафовали на 100 тыс. руб. – ошибся бухгалтер – и на две недели заблокировали счета на 9 млн руб. А вы предлагаете этот закон!" – сказал депутат.

Госдума, Государственная дума(2018)|Фото: duma.gov.ru

Ужесточение ответственности к результату не приведет, уверен Сергей Катасонов.

"Предотвращать нарушения бухгалтерской отчетности, ужесточая нормативы и не меняя ситуацию на местах, это определенный тормоз в развитии нашей страны, если говорить об экономике в целом. Встаньте на позицию чиновника. Учитывая, что за каждое правонарушение будет наказание, какой у него выход? Ничего не делать. Чиновники на местах будут как обычно ничего не делать. Когда компании сознательно идут на нарушения, то их эти ваши штрафы в 50-100 тыс. руб. не остановят. Обращаюсь к Правительству - надо совершенствовать ваши нормативно-правовые акты и вести правильный кадровый подбор, чтобы люди на местах не боялись принимать решения и отвечать за них", - заявил депутат.

Несмотря на возражения парламентариев, законопроект был принят единогласно.


Теги: государственные компании, госсектор, бюджет, отчетность, нарушение, госдума, штраф



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"Штрафы в 50 тысяч их не остановят!" Госкомпании предложили наказывать за нарушения в бюджете

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