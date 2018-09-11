11 Сентября 2018
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В отставку: главный тренер сборной Чехии уволен после разгрома от России

Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим уволен со своего поста. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте чешской федерации футбола.

"Исходя из неудовлетворительных результатов и игры сборной в последних двух матчах с Украиной и Россией, федерация и тренер сборной Карел Яролим договорились прекратить сотрудничество по взаимному согласию", - говорится в сообщении.

Роман Зобнин(2018)|Фото: РФС

Кто возглавит команду, пока неизвестно. Уточняется лишь, что об этом станет известно в ближайшие дни.

Яролим был наставником Чехии с 2016 года. Под его руководством сборная не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018.

Напомним, в понедельник в Ростове-на-Дону сборная России разгромила чехов со счетом 5:1.


Теги: Россия, Чехия, тренер, отставка, футбол



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В отставку: главный тренер сборной Чехии уволен после разгрома от России

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