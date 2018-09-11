Федерация бокса России готова предоставить зал для боя Золотов - Навальный

Федерация бокса России готова предоставить зал для поединка между главнокомандующим войсками Росгвардии Виктором Золотовым и директором ФБК Алексеем Навальным.

"Боксёрский ринг — это территория справедливости, место, где в честной схватке всегда побеждает сильнейший. Вместе с этим в боксе существуют чёткие правила и порядки, своя культура. На мой взгляд, именно этот вид единоборств должным образом сможет продемонстрировать должную сатисфакцию", – считает генеральный секретарь Федерации Умар Кремлёв. При этом он выразил уверенность в том, что бой будет недолгим. Предложение Кремлёва размещено на сайте Федерации.

Виктор Золотов вызвал Алексей Навального на дуэль "в ответ на оскорбительные клеветнические размышления", которые содержались в ролике о коррупции, якобы имеющей место при закупках продовольствия для Росгвардии. Отметим, что депутат Госдумы и боксёр Николай Валуев вызвался подготовить к бою Золотова.