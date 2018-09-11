11 Сентября 2018
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Экономика В России

Глава МЭР: Время продавать доллары и покупать рубли

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что не стоит бояться текущего ослабления рубля.

Более того, по его словам, именно сейчас нужно продавать доллары и покупать национальную валюту.

Напомним, в понедельник в ходе торгов на Московской бирже доллар впервые за два с половиной года подорожал до 70 рублей. Евро перескочил рубеж в 80 рублей за единицу.

Чиновник оптимистично заявил, что ситуация вскоре "дойдет до пика" и начнется такое же быстрое движение назад.

Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме дал прогноз, что в среднесрочной перспективе нацвалюта должна укрепиться на уровне 63-64 рубля за один доллар.

Эксперты, опрошенные Накануне.RU, считают, что такое падение - еще не предел, и в ближайшее время можно ожидать "большего проседания" нашей национальной валюты. Ослабление рубля, по их мнению, отражает болезненное состояние российской экономики, которое нельзя "излечить" прежними методами.


Теги: максим орешкин, рубль, доллар



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Глава МЭР: Время продавать доллары и покупать рубли

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