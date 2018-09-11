11 Сентября 2018
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В Кремле не расценивают обращение Золотова как физическую угрозу Навальному

В Кремле прокомментировали заявление главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил оппозиционера Алексея Навального в клевете и вызвал того на дуэль.

Напомним, Золотов пообещал превратить Навального в "сочную отбивную" в ответ на утверждения ФБК о коррупции в ведомстве. Генерал заявил, что оппозиционер допустил в отношении него "оскорбительные клеветнические размышления", которые "не принято просто так прощать". Видеообращение длиной почти в семь минут размещено на сайте Росгвардии.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами".

"Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является ничем иным, как нарушением действующего законодательства", - цитирует Пескова ТАСС.

Также он ответил на вопрос, можно ли расценивать видеообращение Золотова как физическую угрозу Навальному.

"Нет, не расцениваю", - кратко сказал он.

Также Песков также подчеркнул, что данное видеообращение не согласовывалось с Кремлем.

Добавим, опрошенные Накануне.RU эксперты полагают, что теперь интересна реакция Навального.


Теги: Золотов, Навальный, обращение, коррупция



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В Кремле не расценивают обращение Золотова как физическую угрозу Навальному

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Ранее 11.09.2018 14:53 Мск Федерация бокса России готова предоставить зал для боя Золотов - Навальный

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