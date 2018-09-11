Делегация Тюменской области на ВЭФ обсудила со шведами открытие магазина ИКЕА

Представители Тюменской области на полях Восточного экономического форума передали пакет инвестиционных предложений делегации посольства Швеции в России. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и открытие магазина ИКЕА в Тюмени.

Посольство представляли глава отдела экономики и торговли Бьорн Кавальков-Хальварссон и советник Юхан Эйдман, сообщили Накануне.RU в отделе внешних и межрегиональных связей департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

От Тюменской области переговоры вела уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Лариса Невидайло, начальник управления внешних связей и контроля депинвестиций Наталья Ракитина, представители Центра поддержки экспорта и "Инвестиционного агентства".

Стороны также обсудили опытом в сфере экологии, дорожной безопасности и развития городской среды и запланированный на 2019 г. визит шведской делегации на Дни Швеции в Тюменскую область.