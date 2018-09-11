"Как драться будут?" После обращения Золотова обсуждают "приблатненную лексику" и "косплей Усманова"

Обращение директора Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному вызвало бурную реакцию в Сети. Комментарии под самим видео, в котором офицер вызывает директора ФБК на дуэль, отключены, однако ролик уже широко разошёлся и оживлённо обсуждается.

В политической тусовке строят версии, зачем крупнейший силовик решил вернуть Навального в информационную повестку.

"Не успели вторые туры на выборах губернаторов вытеснить Навального из информационной повестки, как друзья пришли на помощь и вернули его в новостной топ. Надеюсь, хотя бы бутылку шампанского он Золотову в благодарность отправил", - пишет телеграм-канал "Политбюро 2.0".

Видимо, по каким-то причинам это было сильно нужно самому Золотову.

"Ответ простой: это косплей Усманова. Усманов на своей полемике с Навальным набрал очков. Но есть второй вопрос: а что такое происходит внутри Политбюро 2.0, что Золотову понадобились дополнительные очки?" - пишет канал.

Что касается содержания обращения, то оно немало удивляет.

"Что там Навальный наснимал про Золотова, я не видел. А вот “ответка” оставила гнетущее впечатление, – отметил журналист Константин Семин. – Приблатненная лексика, ссылки на “понятия”, абсолютно странный (для человека, стоявшего на танке вместе с Ельциным) отсыл к “ударному коммунистическому труду” и не менее ударному предпринимательству. Намеки на, по всем признакам, внесудебную расправу. Вот так выглядит теперь “вооруженный отряд партии”? И это в день рождения Феликса Эдмундовича? Да еще и в день гибели Сальвадора Альенде? Ей-богу, латиноамериканских ассоциаций гораздо больше. И по содержанию, и по форме. Увы".

Пользователи также задаются вопросом, станет ли МВД России возбуждать уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза причинить физический вред здоровью) и вызывать Золотова на предварительный допрос?

Лидер движения "Новороссия" Игорь Стрелков попытался представить, как может выглядеть "поединок" между пусть молодым, но глубоко "штатским" Навальным и уже весьма немолодым, но прекрасно подготовленным бывшим профессиональным охранником "лички" 9-го управления КГБ Золотовым:

"На кулачках"? - Шансов у Навального нет никаких. На пистолетах? - Аналогично (даже бывший боец "девятки" легко "перестреляет" любого "шпака"). На шпагах? - Вот тут интереснее... Поскольку оба не умеют. И тут даже у Навального, теоретически, есть шансы - чисто за счет того, что он моложе. Но как насчет закона? Кто бы кого ни победил - даже ранение будет квалифицироваться как "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений" и "угроза убийством". А вот если "поединок" произойдет на том "поле", где Навальный относительно силён - то есть "сражаться будут языками" (под прицелом камер) - то шансов нет как раз у Золотова. Навальный его просто заболтает".