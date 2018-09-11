Караулил возле дома. В Кургане будут судить рецидивиста, который пытался убить свою подругу

В Кургане будут судить 47-летнего мужчину, который пытался убить свою бывшую сожительницу.

По версии следствия, в июне этого года злоумышленник в пьяном виде подкараулил женщину возле ее дома и не менее двух раз ударил ее ножом в живот и грудь, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После нанесения ранений мужчина убежал, женщину е удалось спасти - помогли соседи, которые вовремя обратились в "скорую".

Также установлено, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности.