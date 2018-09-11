11 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Рубль валится – Набиуллина уехала в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

"Начался новый этап жизни": свердловский губернатор напутствовал народных избранников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял в своей резиденции депутатов органов местного самоуправления и глав городов, избранных 9 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в Единый день голосования выборы проходили в 15 муниципальных образованиях Среднего Урала, в том числе в Екатеринбурге, но на встречу пригласили только представителей малых территорий. Глава региона напомнил, что здесь было избрано 84 депутата, при этом "Единая Россия" получила 61 мандат, а остальные распределились между "Справедливой Россией", КПРФ и ЛДПР.

"Выборная борьба закончилась, это значит, что начался новый этап жизни", - сказал губернатор, отметив, что народным избранникам и главам теперь надо активно включаться в "рутинную" повестку, в частности, в работу над областным бюджетом, "действуя слаженно".

Встреча губернатора с избранными депутатами муниципалитетов Свердловской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Встреча губернатора с избранными депутатами муниципалитетов Свердловской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Основным региональным документом, на который надо ориентироваться новым депутатам и мэрам, Куйвашев назвал программу "Пятилетка развития", включающую в себя все направления дальнейшей жизни Свердловской области - от социальных до экономических составляющих.

"В нашу программу вошли проекты, которые реально нужны людям, - подчеркнул губернатор. - Вижу в вас соратников и уверен, что мы будем работать в единой команде".

Встреча губернатора с избранными депутатами муниципалитетов Свердловской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Встреча губернатора с избранными депутатами муниципалитетов Свердловской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Примечательно, что этих слов не услышали депутаты думы Екатеринбурга седьмого созыва. Вероятно, что с народными избранниками областной столицы глава региона встретится отдельно.

В напутствиями в адрес муниципальных коллег также обратились председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и ее заместитель, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий, пожелав им встроиться в "депутатскую вертикаль".

Встреча губернатора с избранными депутатами муниципалитетов Свердловской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Встреча губернатора с избранными депутатами муниципалитетов Свердловской области(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: Куйвашев, выборы, депутаты, Средний Урал



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Начался новый этап жизни": свердловский губернатор напутствовал народных избранников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 392

Мнения из сети


Наши спецпроекты