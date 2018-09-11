"Начался новый этап жизни": свердловский губернатор напутствовал народных избранников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял в своей резиденции депутатов органов местного самоуправления и глав городов, избранных 9 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в Единый день голосования выборы проходили в 15 муниципальных образованиях Среднего Урала, в том числе в Екатеринбурге, но на встречу пригласили только представителей малых территорий. Глава региона напомнил, что здесь было избрано 84 депутата, при этом "Единая Россия" получила 61 мандат, а остальные распределились между "Справедливой Россией", КПРФ и ЛДПР.

"Выборная борьба закончилась, это значит, что начался новый этап жизни", - сказал губернатор, отметив, что народным избранникам и главам теперь надо активно включаться в "рутинную" повестку, в частности, в работу над областным бюджетом, "действуя слаженно".

Основным региональным документом, на который надо ориентироваться новым депутатам и мэрам, Куйвашев назвал программу "Пятилетка развития", включающую в себя все направления дальнейшей жизни Свердловской области - от социальных до экономических составляющих.

"В нашу программу вошли проекты, которые реально нужны людям, - подчеркнул губернатор. - Вижу в вас соратников и уверен, что мы будем работать в единой команде".

Примечательно, что этих слов не услышали депутаты думы Екатеринбурга седьмого созыва. Вероятно, что с народными избранниками областной столицы глава региона встретится отдельно.

В напутствиями в адрес муниципальных коллег также обратились председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и ее заместитель, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий, пожелав им встроиться в "депутатскую вертикаль".