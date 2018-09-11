"Ход выглядит тяжеловесно": Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в "сочную отбивную". Сделал он это в ответ на утверждения ФБК о коррупции в ведомстве.

Генерал заявил, что оппозиционер допустил в отношении него "оскорбительные клеветнические размышления", которые "не принято просто так прощать". Видеообращение длиной почти в семь минут размещено на сайте Росгвардии.

При этом Золотов пригрозил Навальному, что если тот не примет его вызова, то ему будет "стыдно выйти на улицу".

Тут интересна реакция Навального, полагает директор Центра политологических исследований Финуниверситета Павел Салин.

В комментарии Накануне.RU политолог пояснил, что Золотов пытается перебить повестку. "Навальный застолбил себе в этой информационной кампании нишу там, где ему удобно, где он чувствует себя достаточно вольготно на ниве разоблачения, - отметил Салин. - А это ярко выраженная попытка сменить тему, увести возможную дискуссию от темы о злоупотреблениях в Росгвардии в сферу мужских разборок, мужского разговора, где Золотов смотрится, наверное, более уверенно, и чувствует себя увереннее, чем Навальный".

По мнению эксперта, в своего рода пиар Навальному это заявление вряд ли превратится. "Параллель с видеообращениями от Алишера Усманова, к примеру, проводит не стал бы, - сказал Павел Салин. - Все-таки он представитель крупного бизнеса, а Золотов – силовик до мозга костей. Ход Золотова выглядит более тяжеловесно".

Салин считает, что нужно посмотреть, как отреагирует Навальный в ситуации, где "пространство для маневра ему существенно сузили". "Это попытка переместить его за пределы комфортной ему среды, где он чувствует себя уверенно, где он набил руку", - отметил политолог.

"Если он не ответит, это будет выглядеть, как испугался. Это вопрос дальнейших интерпретаций, то есть ему оптимально будет ответить, и при этом поменять повестку дня, вернуться на ту площадку, откуда начиналась кампания", - размышляет Салин.

По его мнению, есть вариант, что Навальный ответить новым разоблачением. "Если он просто промолчит, я думаю, что уже заготовлена порция троллей в публикациях СМИ, которые на таком молчании оттопчутся", - резюмировал эксперт.

Золотов, отметим, занимается несколькими видами единоборств, принимал участие в спаррингах по боксу и дзюдо с Владимиром Путиным. Являлся председателем президиума общероссийской общественной организации "Российская Национальная Федерация Ояма Киокушинкай каратэ-до".