Первое заседание Тюменской гордумы состоится в конце сентября

Первое заседание обновленного состава Тюменской городской думы состоится 27 сентября. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в городском парламенте.

Повестка заседания еще формируется, однако точно известно, что в нее войдут вопросы назначения на должности председателя и заместителя председателя думы. Также ожидается, что на первом заседании будет рассмотрен вопрос избрания мэра.

Напомним, вакантная должность образовалась после назначения Александра Моора на пост исполняющего обязанности губернатора Тюменской области. Наблюдатели отмечали, что скорее всего высокий пост займет врио главы администрации города Тюмени Руслан Кухарук. Конкурентом Кухарука в борьбе за кресло мэра станет заместитель областного департамента имущественных и земельных отношений Владимир Третьяков.

Как сообщало Накануне.RU, по итогам прошедших в городе выборов, "Единая Россия" потеряла два мандата в городской думе. По одному новому мандату досталось партии ЛДПР и "Справедливой России".