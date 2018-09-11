За курение в самолете или отказ пристегнуть ремни будут штрафовать на 40 тысяч рублей

Правительство предложило усилить административную ответственность за авиадебош. За курение на борту или отказ пристегнуть ремни безопасности пассажир может поплатиться 20-40 тыс. руб. Ужесточается наказание и для пьяных пилотов. Сегодня Госдума приняла поправки в первом чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Генпрокуратуры, в 2013 г. произошло 17 авиационных происшествий, в 2014, 2015 и 2016 гг. - 23, 29 и 36 соответственно.

Законопроект усиливает ответственность для пилотов - за управление самолетом в нетрезвом виде и для пассажиров – за невыполнение законных распоряжении командира воздушного судна. Штрафы за курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке увеличатся до 20–40 тыс. руб. вместо 2-5 тыс. руб. по действующим правилам.

В пояснительной записке к законопроекту говорится об увеличении количества хулиганских действий на борту. По статистике "Аэрофлота", с 2006 по 2016 г.. 3 тыс. 90 пассажиров нарушили правила поведения в самолете, в том числе совершили нападения на бортпроводников.

В связи с этим в Административный кодекс предлагается ввести новую статью об ответственности за мелкое хулиганство на транспорте. Таких нарушителей будут штрафовать на 30–50 тыс. руб., либо арестовывать до 15 суток. Действующий штраф за такое правонарушение составляет от 500 руб. до 1 тыс. рублей или арест на 15 суток.

За нарушение правил фотографирования, видеосъемки и пользования средствами радиосвязи с борта самолета могут оштрафовать на 1 тыс. руб. и конфисковать фото- и видеоматериалы. Сейчас штраф составляет 100 руб.

Депутат Сергей Иванов удивился: неужели у нас много случаев управления самолетом в нетрезвом виде?

"Иногда нам показывают случае, когда кто-то, например, звезды, портят настроение пассажирам. Часто они в нетрезвом состоянии. Но не показывали, чтобы пилоты летали "подшофе", - заметил он.

Официальный представитель Правительства РФ, заместителя министра юстиции Российской Федерации Юрий Любимов пояснил, что такие случаи происходят нечасто. Назвать авиакомпании, чьи пилоты попадались на подобном нарушении, докладчик не смог.

Дмитрий Савельев предложил штрафовать и перевозчиков, допускающих на борт самолета подвыпивших пассажиров.

Юрий Любимов с этим не согласился: чаще всего пассажиры напиваются уже в самолете.

Депутаты предложили добавить ответственность не только за алкогольное, но и за психотропное и наркотическое опьянение.

"Мы действовали в рамках поручения президента, которое связано только с пьяницами, но не возражаем, чтобы меры были распространены и на наркотическое опьянение", - заключил Юрий Любимов.

Госдума поддержала законопроект в первом чтении.