Дополнительный период ЕГЭ в Свердловской области проходит без сбоев

Дополнительный период государственной итоговой аттестации в Свердловской области проходит без технологических сбоев. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Так, 4 сентября 18 человек прошли итоговую аттестацию ЕГЭ по русскому языку, Единый государственный экзамен по базовому уровню математики 7 сентября сдали 74 человека. В последний день дополнительного этапа ЕГЭ, 15 сентября, для сдачи экзаменов зарегистрировались три человека. Результаты экзамена по русскому языку его участники узнают не позднее 19 сентября, по математике - не позднее 20 сентября.

ЕГЭ в сентябрьские сроки могут сдать 11-классники, не прошедшие экзамен или получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету, а также те, кто повторно получил неудовлетворительный результат по одной из данных дисциплин в дополнительные сроки.

В этом году в Свердловской области Единый государственный экзамен сдавали более 18 тыс. выпускников 11-х классов. 100-балльные результаты по различным предметам показали 68 человек, также в регионе три выпускника, набравших по итогам аттестации 200 баллов.