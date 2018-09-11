11 Сентября 2018
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Начата проверка. Южноуральская полиция пообещала найти напавших на пермских фанатов людей

После того, как в сети появилась видеозапись избиения пермских фанатов неизвестными людьми, полиция Южного Урала сделала официальное заявление.

В нем говорится, что сейчас видеозапись конфликта тщательно изучается.

"Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего с дальнейшим принятием процессуального решения. Кадры видеозаписи изучаются, принимаются необходимые меры, направленные на установление личностей нападавших", - сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на трассе на Южном Урале избили болельщиков пермского футбольного клуба "Амкар". Людей вытаскивали из микроавтобуса и жестоко избивали, прыгая по головам и нанося удары ногами и руками по телу беззащитных лежащих людей.


Теги: фанаты, избиение, Амкар, полиция



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Начата проверка. Южноуральская полиция пообещала найти напавших на пермских фанатов людей

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