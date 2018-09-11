11 Сентября 2018
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Политика Тюменская область Уральский ФО

В Тюменской области появится новая дума. Избирком готов провести выборы в течение полугода

Депутаты Тюменской областной думы на заседании профильного комитета вынесли во второе чтение вопрос о преобразовании Голышмановского муниципального района путем объединения всех входящих в него сельских поселений в городской округ, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению авторов инициативы, это позволит оптимизировать расходы за счет централизации бухгалтерии и повысит экономику территории. Напомним, что ранее подобное преобразование произошло с Заводоуковском муниципальном образовании, которое также приобрело новый статус.

Однако у народных избранников возникли опасения в части полномочий глав сельских поселений, которые после трансформации района потеряют свой статус. В частности, депутат Владимир Ульянов заявил, что села останутся без присмотра. Однако муниципальный глава Голышмановского района Александр Желтоухов заверил, что для управленцев "придумают новые должности" и они по факту никуда не исчезнут.

"Мы пока еще не решили как, но этот вопрос проработаем", - сообщил он.

Присутствующий на заседании комитета глава областного избиркома Игорь Халин заявил, что его комиссия готова оперативно провести выборы вновь образованного представительного органа городского округа в течение полугода: избрать предстоит будет 20 человек, которые потом назначат главу администрации городского округа.


Теги: выборы, преобразование, объединение, Голышмановский район



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В Тюменской области появится новая дума. Избирком готов провести выборы в течение полугода

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