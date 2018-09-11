11 Сентября 2018
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"Это глупость": министр спорта РФ высказался об антидопинговом расследовании против Черышева

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал антидопинговое расследование против полузащитника национальной команды Дениса Черышева.

Напомним, ранее пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) объявила, что испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении Черышева, выступающего сейчас за "Валенсию". При этом никаких подробностей дела в пресс-службе не уточнили.

футболист, сборная России по футболу, матч с Хорватей(2018)|Фото: vk.com/footballchik_live

"Это какая-то глупость. Вообще, мне кажется, что вся история не стоит даже обсуждения. Я думаю, что никаких проблем нет, и уверен, что все разберутся", - приводит слова Колобкова РИА Новости.

По словам министра, "скоро эта тема вообще закончится".

Напомним, Денис Черышев стал одним из открытий ЧМ-2018. Недавно игрок перешел в испанскую "Валенсию" и уже успел отличиться за свой клуб.

Недавно стало известно, что гол российского полузащитника в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира номинирован на звание лучшего мяча года. Победитель будет назван на церемонии вручения наград ФИФА, которая пройдет 24 сентября в Лондоне.


Теги: Черышев, Колобков, допинг



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"Это глупость": министр спорта РФ высказался об антидопинговом расследовании против Черышева

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