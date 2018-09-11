Госдума ускорит выдачу сертификата на получение маткапитала до 15 дней

Правительство предложило сократить срок принятия решения о выдаче либо отказе в выдаче сертификата на получение материнского капитала. Вместо 30 дней отделения Пенсионного фонда должны будут справляться с этой задачей вдвое быстрее. Сегодня Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент Накануне.RU.

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Сейчас у территориальных отделений Пенсионного фонда есть месяц на то, чтобы рассмотреть заявление о выдаче сертификата, проверить достоверность сведений, при необходимости запросить дополнительные сведения – о лишении родительских прав, отмене усыновления, совершении в отношении ребенка умышленного преступления.

Правительство предложило сократить этот срок до 15 дней с даты приема заявления. Одновременно с этим документ урезает с 14 до пяти дней срок рассмотрения запросов органами, в распоряжении которых находится информация, подтверждающая достоверность представленных гражданами сведений.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что изменения позволят улучшить качество предоставления услуги.

Депутат от КПРФ Тамара Плетнева назвала законопроект своевременным, но рассказала о предложениях семей по расширению действия программы маткапитала.

"Много просьб об индексации, расширении действий маткапитала. Просят, чтобы можно было купить автомобиль, истратить эти деньги на больного ребенка. Планируется ли хотя бы индексация, чтобы маткапитал рос вместе с инфляцией?" – спросила Плетнева докладчика.

Официальный представитель Правительства РФ, первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко напомнил, что действие маткапитала и так постоянно расширяется: разрешено направлять деньги на реабилитацию детей-инвалидов, ежемесячно получать пособия на второго ребенка. Что касается индексации, то она приостановлена до 2020 г., но после "индексацию никто не отменял".

"На трудный период было решено заморозить индексацию, к сожалению, были основания", - пояснил Вовченко.

Александр Сидякин заметил, что срок выплаты средств маткапитала остается тем же.

Правительство готово рассмотреть возможность ускорения направления денег, прокомментировал замминистра труда.

Депутат Андрей Альшевских усомнился в том, что сотрудники Пенсионного фонда успеют проверить информацию за 15 дней.

Такая ситуация может возникнуть разве что в случае проверки информации о совершении преступления в отношении детей, пояснил Алексей Вовченко.

По словам представителя Правительства, процент отказа в выдаче сертификата на маткапитал незначительный: с 1 января 2007 г. по 1 августа 2018 г. за сертификатом обратились 8,9 млн человек, получили – 8,72 млн человек.