11 Сентября 2018
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Пермская школьница с розовыми волосами вернулась к занятиям

Дочь депутата пермской городской думы Надежды Агишевой, которую ранее отстранили от учебы из-за розового цвета волос, вернулась к занятиям. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Ранее Павел Миков заявил, что отстранение учеников от учебы является "дискриминацией" и заявил, что устав школы не может противоречить закону об образовании. Согласно федеральному закону об образовании, привлечь к дисциплинарной ответственности школьника можно только в трех формах: замечание, выговор и отчисление. Однако отчисление возможно только в случае правонарушения.

Омбудсмен связался с начальником департамента образования Перми Людмилой Сериковой.

"Дальше представитель департамента образования действовал в соответствии с законом. Они согласились, что имело место превышение полномочий директора. Сейчас ребенок ходит в школу", - сообщили в пресс-службе Павла Микова. Также в ведомстве уточнили, что это "не единичный случай, и омбудсмен высказывал позицию, не по отношению к конкретному ребенку, а к ситуации в целом".

Отметим, что отстранение школьницы от уроков вызвало бурную дискуссию в социальных сетях. В поддержку девочки многие интернет-пользователи опубликовали посты с разноцветными волосами с хештегом #свободаволосам. Также на просторах интернета появился шуточный тест в котором пользователям предлагается "почувствовать себя администрацией школы" и решать, кого пускать учиться, а кого нет.


Теги: Надежда Агишева, гимназия №4, розовые волосы, Павел Миков, дискриминация, #свободаволосам



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Пермская школьница с розовыми волосами вернулась к занятиям

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