11 Сентября 2018
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В Екатеринбурге чудо-банкомат выдавал по пять тысяч вместо одной: виноватыми оказались инкассаторы

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении крупной суммы денег из банкомата. Все произошло из-за ошибки инкассаторов.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, днем 5 июля 2017 года в одном из торговых павильонов на улице Алтайской посетители снимали деньги со своих карт: они направили запрос о снятии 1000 руб., однако банкомат выдал им купюру номиналом 5000 руб. После этого трое мужчин еще раз направили запрос о выдаче 1000 руб., но банкомат исправно выдавал пятитысячные.

Быстро сообразив, что в системе произошел технический сбой, аналогичным образом клиенты сняли более 1 млн руб. В результате в общей сложности кредитное учреждение, которому принадлежит банкомат, понесло ущерб в размере 1 млн 388 тыс. руб.

"Впоследствии выяснилось, что при подготовке кассет с деньгами для банкомата из-за ошибки инкассаторов в ячейку для 1000-рублевых банкнот были положены 5-тысячные купюры. В отношении сотрудников банком была проведена внутренняя проверка, по итогам которой инкассаторы были привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в МВД.

Все материалы переданы на рассмотрение в Чкаловский районный суд. Сами мужчины полностью признали вину, раскаялись и даже частично возместили ущерб. По закону им грозит крупный штраф, либо лишение свободы на срок до шести лет. Все время до суда обвиняемые проведут под подпиской о невыезде.


Теги: банкомат, суд, Екатеринбург



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В Екатеринбурге чудо-банкомат выдавал по пять тысяч вместо одной: виноватыми оказались инкассаторы

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