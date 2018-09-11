В Екатеринбурге чудо-банкомат выдавал по пять тысяч вместо одной: виноватыми оказались инкассаторы

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении крупной суммы денег из банкомата. Все произошло из-за ошибки инкассаторов.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, днем 5 июля 2017 года в одном из торговых павильонов на улице Алтайской посетители снимали деньги со своих карт: они направили запрос о снятии 1000 руб., однако банкомат выдал им купюру номиналом 5000 руб. После этого трое мужчин еще раз направили запрос о выдаче 1000 руб., но банкомат исправно выдавал пятитысячные.

Быстро сообразив, что в системе произошел технический сбой, аналогичным образом клиенты сняли более 1 млн руб. В результате в общей сложности кредитное учреждение, которому принадлежит банкомат, понесло ущерб в размере 1 млн 388 тыс. руб.

"Впоследствии выяснилось, что при подготовке кассет с деньгами для банкомата из-за ошибки инкассаторов в ячейку для 1000-рублевых банкнот были положены 5-тысячные купюры. В отношении сотрудников банком была проведена внутренняя проверка, по итогам которой инкассаторы были привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в МВД.

Все материалы переданы на рассмотрение в Чкаловский районный суд. Сами мужчины полностью признали вину, раскаялись и даже частично возместили ущерб. По закону им грозит крупный штраф, либо лишение свободы на срок до шести лет. Все время до суда обвиняемые проведут под подпиской о невыезде.