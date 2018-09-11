11 Сентября 2018
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Общественную палату Тюменской области наделят "партийными" полномочиями на выборах

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин вышел с законодательной инициативой и предложил наделить региональную общественную палату правом направлять наблюдателей на участки. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующая инициатива была внесена во время очередного заседания думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Отметим, что аналогичная норма на федеральном уровне уже действует и впервые была применена на последних президентских выборах, однако региональная палата такого права до сих пор не имеет. Напомним, что по закону наблюдателей могут направлять только кандидаты или политические объединения, участвующие в выборах.

"Сейчас им (общественной палате, прим. ред.) приходится заходить либо через кандидатов, либо через партии, – посетовал Халин, добавив, что нововведение повысит прозрачность процесса. – Эта норма нужна и важна".

При этом вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев призвал коллег не торопится и отправить инициативу на первое чтение. "Пусть и в самой палате обсудят и посмотрят", - подчеркнул он.

В итоге депутаты к рекомендации прислушались и вынесли законопроект в первое чтение.


Теги: Общественная палата Тюменской области, Игорь Халин, Сергей Сарычев, Тюменская областная дума



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Общественную палату Тюменской области наделят "партийными" полномочиями на выборах

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