11 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Рубль валится – Набиуллина уехала в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Украина усилила военное присутствие в Азовском море двумя бронекатерами

Украина усилила охрану в районе Бердянского морского порта двумя бронекатерами, заявил в Facebook замминистра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк.
Читайте также:

Он подчеркнул, что эти меры приняты "с целью усиления военного присутствия ВМС Украины" в Азовском море. Бронекатера называются "Лубны" и "Кременчуг" и будут нести дежурство "с целью недопущения незаконных остановок судов со стороны России, которые направляются в Мариупольский и Бердянский морские торговые порты".

При этом, как сообщало Накануне.RU, в конце июля замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль признала, что действия России полностью соответствуют международному праву. А 21 августа это еще раз признал замминистра по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука. Однако некоторые украинские чиновники все равно называют задержания и осмотр судов "незаконными".

Право задерживать суда предусмотрено Соглашением о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и Керченском проливе 2003 года, которое определяет Азовское море как внутренние воды двух стран. Поэтому министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Азовское море нужно признать международным пространством.


Теги: Украина, Азовское море, ВМС



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украина усилила военное присутствие в Азовском море двумя бронекатерами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 384

Мнения из сети


Наши спецпроекты