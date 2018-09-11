Украина усилила военное присутствие в Азовском море двумя бронекатерами

Украина усилила охрану в районе Бердянского морского порта двумя бронекатерами, заявил в Facebook замминистра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк.

Он подчеркнул, что эти меры приняты "с целью усиления военного присутствия ВМС Украины" в Азовском море. Бронекатера называются "Лубны" и "Кременчуг" и будут нести дежурство "с целью недопущения незаконных остановок судов со стороны России, которые направляются в Мариупольский и Бердянский морские торговые порты".

При этом, как сообщало Накануне.RU, в конце июля замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль признала, что действия России полностью соответствуют международному праву. А 21 августа это еще раз признал замминистра по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука. Однако некоторые украинские чиновники все равно называют задержания и осмотр судов "незаконными".

Право задерживать суда предусмотрено Соглашением о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и Керченском проливе 2003 года, которое определяет Азовское море как внутренние воды двух стран. Поэтому министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Азовское море нужно признать международным пространством.