В Буденновске поймали молодого человека, обливавшего школьниц кислотой
В Буденновске задержали 19-летнего юношу, который подозревается в том, что он обливал школьниц кислотой.
Молодой человек арестован, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД Ирина Волк.
Напомним, в 2017 году сообщалось, что велосипедист брызнул в лицо кислотой двум девочкам-подросткам. Было возбуждено уголовное дело.
Как оказалось, была еще третья пострадавшая. Нападения совершались по одной и той же схеме: велосипедист в куртке с капюшоном и медицинской маской на лице, проезжая мимо, внезапно выливал на девочек кислоту.
Фоторобот и психологический портрет подозреваемого были переданы полицейским.
Отмечается, что были проверены около тысячи судимых и недавно освободившихся из мест лишения свободы, а также более ста человек, состоящих на учете.