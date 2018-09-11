В Буденновске поймали молодого человека, обливавшего школьниц кислотой

В Буденновске задержали 19-летнего юношу, который подозревается в том, что он обливал школьниц кислотой.

Молодой человек арестован, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что велосипедист брызнул в лицо кислотой двум девочкам-подросткам. Было возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, была еще третья пострадавшая. Нападения совершались по одной и той же схеме: велосипедист в куртке с капюшоном и медицинской маской на лице, проезжая мимо, внезапно выливал на девочек кислоту.

Фоторобот и психологический портрет подозреваемого были переданы полицейским.

Отмечается, что были проверены около тысячи судимых и недавно освободившихся из мест лишения свободы, а также более ста человек, состоящих на учете.