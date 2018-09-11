11 Сентября 2018
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"Заталкивают, страшно, аж руки трясутся!" Студентка засняла вбросы бюллетеней в Калмыкии

Вброс бюллетеней в Калмыкии попал на видео. В единый день голосования член участковой избирательной комиссии №81, студентка местного вуза отлучилась с избирательного участка, оставив включенной камеру на своем смартфоне. Воспользовавшись ее отсутствием, другие члены УИКа стали опускать в урну для голосования пачки заранее заготовленных бюллетеней. Сегодня на заседании Государственной думы председатель "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал о давлении на девушку, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эта девочка, видя настроение членов комиссии, поняла, к чему дело идет, оставила включенным телефон и вышла с участка. Есть видео, как председатель и члены участковой комиссии заталкивают [бюллетени в урну], причем не пролезает же, страшно, аж руки трясутся", - рассказал Миронов в своем выступлении.

По его словам, вернувшись, член УИК предложила членам комиссии подписать жалобу на массовый вброс бюллетеней, что они отказались делать. После этого девушка пропала.

"Только вчера днем выяснилось, что она всю ночь находилась в правоохранительных органах. Если хотели с нее взять показания о нарушениях уголовного законодательства со стороны представителей участковой избирательный комиссии, тогда понятно. Нет, с ней проводилась работа. Выехала декан юридического факультета. К слову, ректор университета баллотировался от "Единой России". Ее уговаривали забрать видео и сделать вид, что ничего не было", - заявил депутат.

Калмыкия(2018)|Фото: spravedlivo.ru

Калмыкия(2018)|Фото: spravedlivo.ru

Сергей Миронов попросил главу МВД Владимира Колокольцева взять под контроль работу правоохранительных органов Калмыкии.

"Потому что нельзя издеваться над человеком, совершившим гражданский поступок!" – заявил Сергей Миронов, с трибуны пообещав девушке защиту.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета по Калмыкии, отдел по расследованию особо важных дел изучает видеозапись о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков.

Выборы депутатов в хурал Калмыкии прошли в единый день голосования 9 сентября по пропорциональной системе. По предварительным итогам, явка составила 54,1%, в парламент прошли три партии: "Единая Россия" набрала 68,58% голосов, КПРФ - 13,21%, "Справедливая Россия" 8,43%.

Одним из кандидатов в парламент Калмыкии от "Единой России", действительно, был ректор Калмыцкого государственного университета Бадма Салаев.


Теги: выборы, вброс бюллетеней, наблюдатель, калмыкия



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"Заталкивают, страшно, аж руки трясутся!" Студентка засняла вбросы бюллетеней в Калмыкии

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