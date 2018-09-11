Слабость как сила в российской политике. Или зачем исчезал премьер.

Дмитрия Анатольевича Медведева снова «не уберегли». Спортивная травма аккурат в канун выборного дня и в разгар споров о пенсионной реформе.

Бывает. И уже было не раз. Скандал, конечно. Политологи же не забыли как "в тот раз" премьер испарился на несколько дней в марте прошлого года, теперь вот – в августе на полторы недели. Народ ведь у нас как рассуждает: кто-то каждый день стресс снимает, кто-то – от случая к случаю, ну а кто-то – раз в год, зато основательно. Пьющему человеку в нашей стране завсегда простят то, чего не простят трезвеннику.

Это ,конечно, так - к слову. У премьера, как известно, травма спортивная.

Первый раз Медведев «исчез», когда занимал пост президента. В ходе пятидневной войны с Грузией он провёл в первый день экстренное заседание Совбеза, а «всплыл» уже в качестве соавтора плана урегулирования Медведева – Саркози в середине следующей декады. Многочисленные хроники конфликта умалчивают, куда в эти тревожные дни подевался президент, но, судя по тому, что тогдашний премьер Путин, по его же словам, дважды звонил тому из Пекина и как бы не дозвонился, проблема имела место. «Форбс» приводил цитату Владимира Владимировича: «Информацию о том, что происходило в это время – 5, 6, 7 и 8-го числа, я получал напрямую из Цхинвала, как ни странно, от журналистов. Они выходили на Дмитрия Пескова, а он уже подходил ко мне».

В марте прошлого года Медведев пропал на фоне муссировавшихся слухов о его скорой отставке. Тогда обсуждалось расследование ФБК о роскошной недвижимости премьера, о якобы его участии в коррупционных схемах. Тогда как бы случился грипп. «А я и не болел», – вдруг сообщил по возвращении в публичное поле сам Медведев. И вот теперь – пенсионная реформа. Официальная версия – пропал из-за травмы, связанной с занятием спортом. Пока известно лишь, что премьер занимается йогой и бадминтоном.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов имеет свое мнение: «Пропажа объясняется спортивной травмой, и только. Он не пьёт, успешно поборол курение. Спортивная травма вполне вписывается в имидж». И всё же это странно: впервые в истории президент вышел в телеэфир и держал речь перед народом вместо своего подчинённого, премьер-министра. Который, по роду своих должностных обязанностей должен был взять на себя ответственность за непопулярную пенсионную реформу, но почему-то не стал этого делать, спрятавшись за спину своего шефа.

Политолог Лев Вершинин говорит: "Я бы не спешил списывать Медведева со счетов. Он ведёт себя очень разумно, хитро, уклоняется от прямых ударов, не желая брать на себя слишком большую ответственность. Да, может, он и подставляет своих партнёров, отворачивается от вчерашних друзей, которых выбивают из седла жизненные обстоятельства или вышестоящие руководители, но он всё ещё сидит в своём кресле... Есть ощущение, что Медведев пересидит в своём кресле премьера ещё многих".

Такой почерк – всегда избегать ответственности В Кремле, по слухам, явно недовольны тем, что Медведев попытался избежать ответственности за реформу, намеренно переложив её на президента. Может, Медведев неважный управленец, но в остром политическом нюхе ему не откажешь. Значит, с того кресла, которое премьер занимает, хорошо просматривается политическая перспектива – ужесточение санкций, обострение конфликтов в Сирии и на Украине, массовые народные недовольства, а может, и выступления. Наконец, сомнительные итоги единого дня голосования. И в этой сомнительной перспективе Медведев пытается сохранить себя. Ради будущего.

Может, Дмитрий Анатольевич решил выждать, когда пробьёт его час? Всё-таки занятно узнать, пьёт Медведев на самом деле или всё-таки притворяется?

По итогам прошлогоднего исчезновения Медведева ходило множество домыслов, но запомнилась оценка ситуации, данная публицистом Владимиром Голышевым. «Между президентом и премьер-министром начался серьёзный конфликт, – объявил эксперт. – И очень наивны те, кто думает, что Медведев в этом конфликте обречён на поражение. Совсем не обречён!»

А ведь немногие помнят, как впервые у Путина и Медведева разошлись мнения по важнейшему на тот момент вопросу внешней политики – по оценке ливийского конфликта? Путин, не особо выбирая выражений, рубанул сплеча: резолюция ООН – это призыв к новому крестовому походу. Медведев же парировал, призвав своего подчинённого осторожнее обращаться со словосочетанием «крестовый поход», дабы не провоцировать «конфликт цивилизаций». Президент одёрнул премьер-министра! – возликовало Reuters, – сообщая о «расколе в тандеме». А директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин назвал эпизод «беспрецедентным» – «до сих пор различия во взглядах были, но открытой полемики не было. Это не только стилистика, это – серьёзные расхождения». И Wall Street Journal, в свою очередь, констатировал: «Это редкий публичный раскол!» Но ярче всех тогда высказался политолог Марк Урнов: «Для Медведева Запад – союзник, а для Путина это нечто тревожащее». А страна-то наивно решила, что союзник Медведева – Путин.

Как знать, не случись Болотной, как бы повёл себя Медведев и где бы сегодня он был. Но у истории нет сослагательного наклонения. Но тем не менее амбиции у Медведева остаются. Не только амбиции, но и обида, страх. Ведь вокруг фигуры премьера постепенно образуется вакуум. Сначала от него дистанцировались его либеральные соратники. Затем убрали Дворковича. Наперсника, которому можно было во всём довериться. Убрали Шувалова. Отняли его кошелёк – дагестанскую «Сумму». Теперь вот и Тимакова ушла. Она была не просто его пресс-секретарём, она была его голосом и, говорят, больше, чем подчинённой. Её уход стал сакральным актом. Теперь же на её место придёт функционер РИА «Новости», по слухам – ставленник Кремля. Все эти люди: Дворкович, Магомедов, Тимакова – это же не просто люди, а связи с внешним миром. Вот и один из последних назначенцев Медведева, министр юстиции Александр Коновалов, говорят, запросился «на выход». Что-то почувствовал или ...? И либералы-западники не поспешат на помощь премьеру, ибо у президента – своя собственная команда западников. Нужны ли другие? Некоторые вообще говорят грубо: зачем нужен Медведев, если есть Кудрин? Осталось указать на дверь замглавы аппарата правительства Марине Ентальцевой, а это, по слухам, дело ближайших дней, и вакуум вокруг премьера будет очевидным.

Алексей КУРТОВ, глава Российской ассоциации политических консультантов полагает: "Исчезновение Медведева больше походило на паузу, которую он сам сознательно выдерживал. Есть пара тем, которые ему трудно комментировать, – повышение НДС и пенсионная реформа. А ещё неясность с санкциями, подвижность национальной валюты, осенние цены. Премьер овладел искусством держать мхатовскую паузу. Об отставке, я полагаю, и речь не идёт".

Профессор МГИМО Валерий Соловей, славящийся своим умением фрондировать публику считает так:«Нерв предстоящего пятилетия – транзит системы «Россия» в новое состояние. Трансферт верховной власти – не самоцель, а инструмент, хотя и ключевой. Важны не личности, а конфигурация государственной власти. Трансферт происходит в период дефицита ресурсов и может быть весьма жёстким». Вполне вероятно, Дмитрий Анатольевич тешит себя мыслью, что часть элиты может сделать ставку на него: он ведь либерал, предсказуемый, некровожадный и вообще – «меньшее зло», как считали американцы. А сейчас у руля – человек жёсткий. Одной части элиты это нравится, но другой-то нет!

И вообще, «одиночество» на таком высоком посту – понятие относительное. Медведев был одинок и до 2007 года, когда никто не воспринимал всерьёз его президентских перспектив и устремлений. Помните, на кого делалась тогда ставка? На силовика Иванова. У которого был в руках весь властный ресурс и которого поддерживала большая часть элиты. А во главе государства тем не менее встал Медведев. «Слабость велика, а сила ничтожна», – вещал Сталкер, герой романа Стругацких...