В "ЕР" намерены снять Поклонскую с поста в комитете Госдумы

В руководстве фракции "Единая Россия" в Госдуме подготовят решение об освобождении Натальи Поклонской от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник.

Напомним, она оказалась единственной из "Единой России", кто проголосовал в парламенте против пенсионной "реформы".

После этого сообщалось, что вопрос об ответственности Натальи Поклонской будет рассмотрен, когда депутаты соберутся после каникул на осеннюю сессию.

Стоит отметить, Поклонская изменила отношение к пенсионной "реформе" после выступления Владимира Путина. "Выступление президента, которого еще совсем недавно все поддержали на выборах, четко раскрыло перспективы", - заявила тогда депутат.