В Крыму задержали двух пьяных украинских рыбаков

На озере Сиваш российские пограничники задержали двух пьяных украинских рыбаков, сообщает Погрануправление ФСБ в Республике Крым. Граждане Украины задержаны за незаконное пересечение государственной границы в момент их швартовки к берегу Крыма на моторной лодке у села Стефановка Джанкойского района.

По словам рыбаков, они - жители села Стрелковое Генического района Херсонской области, расположенного на Арабатской Стрелке. Это самый южный населенный пункт Украины. От украинской территории до Стефановки по Сивашу около 10 км.

Рыбаки рассказали пограничникам, что они решили намеренно причалить к берегу Крыма "для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками". В их лодке было обнаружено 20 кг кефалевых видов рыб.

Нарушители задержаны на срок до 48 часов для установления их личностей, полного протрезвления и установления всех обстоятельств.

Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что ждет, что российская сторона должна сообщить Украине о случившемся, но подобного сообщения нет.

Ранее в госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных в Крыму граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные, а Украина принципиально не обращается в крымские органы власти, т.е. просто бросает своих граждан, попавших в Крым.