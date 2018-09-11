Не все депутаты ХМАО готовы поддержать "президентские" льготы пенсионерам

Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшем заседании рассмотрят поправки в региональные законы о мерах соцподдержки, которые сохраняют сегодняшние льготы на весь период повышения пенсионного возраста. Указание дал президент России и власти субъектов принялись за его исполнение. Между тем не все депутаты думы Югры готовы смириться с неизбежностью пенсионной "реформы" и проголосовать за проект, а в профсоюзах и вовсе считают, что компенсации не решают проблем, созданных "реформой".

Под действие проекта, внесенного в югорскую думу, попадут более 130 тыс. жителей ХМАО - столько пенсионеров имеют право на льготы в 2018 г. Ежегодно количество получателей растет на 1,2%. Поправки предусматривают, что с 1 января 2019 г. на 12 видов мер социальной поддержки будут претендовать не жители округа, вышедшие на пенсию, а лица, достигшие 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет. Таким образом, начавшаяся "реформа" - повышение пенсионного возраста до 60 и 65 лет соответственно - не отразится на сократит объем предоставляемых регионом льгот.

Сегодня в ХМАО пенсионеры имеют льготы по уплате транспортного налога, право на дополнительную пенсию, выплачиваемую негосударственным пенсионным фондом (за ее назначением ежегодно обращаются около 3 000 пенсионеров, расходы бюджета - порядка 100 млн руб. в год), льготы на приобретение лекарств, бесплатное зубопротезирование. Помимо этого ветеранам труда компенсируется половина квартплаты и расходов на оплату ЖКУ, предоставлены компенсации расходов за междугородный проезд. Поправки закрепляют сохранение этих мер поддержки на 10 лет - до 31 декабря 2028 г.

Напомним, что аналогичные инициативы рассматривают депутаты других регионов, сохранить льготы поручил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам по вопросу "реформы". По сути принятие законов в регионах - еще один шаг к повышению пенсионного возраста. По этой причине югорские депутаты от ЛДПР не хотят поддерживать проект. Заместитель руководителя депутатской фракции ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Сысун сообщил Накануне.RU, что решения фракции еще нет, но соглашаться с пенсионной "реформой" в том или ином виде партия не будет.

"Проект о сохранении льгот людям пенсионного возраста предполагает, что Госдума примет закон о пенсионной "реформе", который одобрен только в первом чтении. Фракция ЛДПР в Госдуме и партия в целом фактически выступает против проведения проекта и пенсионной "реформы"в том виде, в котором она есть. Проголосовать за сохранение льгот людям предпенсионного возраста, равноценному признанию того, что проект о повышении пенсионного возраста будет принят в Госдуме. Если мы на всех уровнях выдерживаем позицию против пенсионной "реформы", то на всех уровнях мы должны госовать "против", - сказал депутат.

Комментируя саму идею сохранения льгот депутат отметил, что меры поддержки нужно не просто оставлять прежними, а расширять и отдельно рассматривать инициативы для жителей районов, приравненных к районам Крайнего Севера.

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Думе ХМАО и единственный ее член Михаил Сердюк сообщил Накануне.RU, что еще не принял решения по проекту: "Оно будет принято непосредственно перед заседанием окружной думы. Сейчас не буду приоткрывать занавес, идет обсуждение".

Профсоюзы приветствуют депутатскую инициативу, но сохранение льгот не решает проблем, которые создает "реформа" как для пожилых, так и для молодежи, говорит руководитель профсоюзной организации работников государственной системы социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Лыткина. По ее словам компенсации, обещанные президентом, не меняют негативного отношения к повышению пенсионного возраста.

"Я не понимаю, куда сейчас пойдет работать молодежь? Разве у нас избыток рабочих мест на заводах? В деревнях, например, заняться совершенно нечем: одна школа, несколько человек в больнице и администрация. Что будем делать: "закрывать" деревни и уезжать в город на поиски работы? Пока что не вижу положительных моментов, обсуждали "реформу" с первичками, никто не порадовался. Даже если все, что пообещал президент, будет исполнено, если оставят льготы для жителей Крайнего Севера, у людей нет здоровья, чтобы работать дольше", поделилась своим мнением с Накануне.RU глава профсоюза.

Рабочая группа Госдумы до 24 сентября должна внести поправки, направленные на "улучшение" пенсионных проектов до 24 сентября, сказал на сегодняшней "пленарке" спикер Госдумы Вячеслав Володин.