11 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Рубль валится – Набиуллина уехала в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Не все депутаты ХМАО готовы поддержать "президентские" льготы пенсионерам

Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшем заседании рассмотрят поправки в региональные законы о мерах соцподдержки, которые сохраняют сегодняшние льготы на весь период повышения пенсионного возраста. Указание дал президент России и власти субъектов принялись за его исполнение. Между тем не все депутаты думы Югры готовы смириться с неизбежностью пенсионной "реформы" и проголосовать за проект, а в профсоюзах и вовсе считают, что компенсации не решают проблем, созданных "реформой".
Читайте также:

Под действие проекта, внесенного в югорскую думу, попадут более 130 тыс. жителей ХМАО - столько пенсионеров имеют право на льготы в 2018 г. Ежегодно количество получателей растет на 1,2%. Поправки предусматривают, что с 1 января 2019 г. на 12 видов мер социальной поддержки будут претендовать не жители округа, вышедшие на пенсию, а лица, достигшие 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет. Таким образом, начавшаяся "реформа" - повышение пенсионного возраста до 60 и 65 лет соответственно - не отразится на сократит объем предоставляемых регионом льгот.

Сегодня в ХМАО пенсионеры имеют льготы по уплате транспортного налога, право на дополнительную пенсию, выплачиваемую негосударственным пенсионным фондом (за ее назначением ежегодно обращаются около 3 000 пенсионеров, расходы бюджета - порядка 100 млн руб. в год), льготы на приобретение лекарств, бесплатное зубопротезирование. Помимо этого ветеранам труда компенсируется половина квартплаты и расходов на оплату ЖКУ, предоставлены компенсации расходов за междугородный проезд. Поправки закрепляют сохранение этих мер поддержки на 10 лет - до 31 декабря 2028 г.

Напомним, что аналогичные инициативы рассматривают депутаты других регионов, сохранить льготы поручил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам по вопросу "реформы". По сути принятие законов в регионах - еще один шаг к повышению пенсионного возраста. По этой причине югорские депутаты от ЛДПР не хотят поддерживать проект. Заместитель руководителя депутатской фракции ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Сысун сообщил Накануне.RU, что решения фракции еще нет, но соглашаться с пенсионной "реформой" в том или ином виде партия не будет.

Виктор Сысун(2018)|Фото: Пресс-служба Думы ХМАО

"Проект о сохранении льгот людям пенсионного возраста предполагает, что Госдума примет закон о пенсионной "реформе", который одобрен только в первом чтении. Фракция ЛДПР в Госдуме и партия в целом фактически выступает против проведения проекта и пенсионной "реформы"в том виде, в котором она есть. Проголосовать за сохранение льгот людям предпенсионного возраста, равноценному признанию того, что проект о повышении пенсионного возраста будет принят в Госдуме. Если мы на всех уровнях выдерживаем позицию против пенсионной "реформы", то на всех уровнях мы должны госовать "против", - сказал депутат.

Комментируя саму идею сохранения льгот депутат отметил, что меры поддержки нужно не просто оставлять прежними, а расширять и отдельно рассматривать инициативы для жителей районов, приравненных к районам Крайнего Севера.

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Думе ХМАО и единственный ее член Михаил Сердюк сообщил Накануне.RU, что еще не принял решения по проекту: "Оно будет принято непосредственно перед заседанием окружной думы. Сейчас не буду приоткрывать занавес, идет обсуждение".

Владимир Путин, пенсионеры(2018)|Фото: archive.government.ru

Профсоюзы приветствуют депутатскую инициативу, но сохранение льгот не решает проблем, которые создает "реформа" как для пожилых, так и для молодежи, говорит руководитель профсоюзной организации работников государственной системы социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Лыткина. По ее словам компенсации, обещанные президентом, не меняют негативного отношения к повышению пенсионного возраста.

"Я не понимаю, куда сейчас пойдет работать молодежь? Разве у нас избыток рабочих мест на заводах? В деревнях, например, заняться совершенно нечем: одна школа, несколько человек в больнице и администрация. Что будем делать: "закрывать" деревни и уезжать в город на поиски работы? Пока что не вижу положительных моментов, обсуждали "реформу" с первичками, никто не порадовался. Даже если все, что пообещал президент, будет исполнено, если оставят льготы для жителей Крайнего Севера, у людей нет здоровья, чтобы работать дольше", поделилась своим мнением с Накануне.RU глава профсоюза.

Рабочая группа Госдумы до 24 сентября должна внести поправки, направленные на "улучшение" пенсионных проектов до 24 сентября, сказал на сегодняшней "пленарке" спикер Госдумы Вячеслав Володин.


Теги: Дума ХМАО, повышение пенсионного вохраста, сохранение льгот, предпенсионный возраст



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Не все депутаты ХМАО готовы поддержать "президентские" льготы пенсионерам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 392

Мнения из сети


Наши спецпроекты