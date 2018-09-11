На Среднем Урале осужден грабитель, похитивший кусок свинины и куриные желудочки у пенсионерки

На Среднем Урале осудили грабителя, укравшего у пенсионерки кусок свинины и куриные желудочки. Любителя еды отправили в колонию.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в мае этого года пьяный житель Талицы пробрался в частный дом по улице Береговая, где проживала 80-летняя пожилая женщина. При помощи гвоздодера он разбил стекло в окне кухни, выставил внутреннюю раму и проник в жилище. Грабитель сначала обыскал кухню с целью найти что-либо ценное, но поиски успехом не увенчались, и тогда он направился в соседнюю комнату, где спала хозяйка. Та проснулась, включила свет и подняла шум, увидев вора.

"Крик дамы преклонного возраста не смутил и не испугал охотника за чужим добром, он стал требовать от хозяйки имеющуюся наличность. Но денег у пенсионерки не оказалось, тогда нападавший открыл холодильник, схватил кусок свинины весом порядка двух килограммов и подложку с куриными желудками на общую сумму 486 руб., после чего со скромной добычей спешно ретировался через дверь. Обратно в окно лезть не стал, чтобы не упасть и не потерять награбленное. Бабушка тут же сообщила о случившимся в полицию", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, в результате осмотра места происшествия сотрудниками территориального ОВД были изъяты отпечатки пальцев злоумышленника, а так же оставленная им пластиковая бутылка из-под пива, которое тот распивал, обыскивая дом. Сыщики уголовного розыска показали пенсионерке фотографии лиц из базы МВД, склонных к подобному роду преступлений. На одной из них женщина опознала грабителя.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был оперативно задержан представителями местного ОВД и доставлен в дежурную часть: им оказался местный житель 1996 года рождения, не работающий и ранее судимый за кражи. При допросе он не стал отпираться, быстро сознался и признал свою вину.

По сведениям полковника Горелых, Талицкий районный суд, рассмотрев материалы ОВД, вынес приговор и назначил ему 2 года и 10 месяцев лишения свободы. Отбывать срок горе-грабитель будет в исправительной колонии общего режима.